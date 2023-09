Motorista fica ferido após tombamento de carreta na Serra do Cadeado

Um tombamento de carreta foi registrado na tarde desta sexta-feira (8), por volta das 14h40, na BR-376, na região da Serra do Cadeado, entre Ortigueira e Mauá da Serra, no Paraná.

continua após publicidade

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Departamento de Estrada de Rodagem (DER) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência.

-LEIA MAIS: Vídeo mostra como ficou carro amassado por motoniveladora no PR; veja

continua após publicidade

Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) atendeu o motorista, que sentia dores nas regiões do tórax e lombar. Ele foi encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana.

A carreta estava sem carga no momento do acidente, informou a polícia, que apura as causas do tombamento.

Siga o TNOnline no Google News