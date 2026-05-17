TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
TRÂNSITO

Motorista fica ferido após Dodge Ram bater contra árvore na PR-082 em São João do Ivaí

Acidente aconteceu na noite de sábado (16), no trecho entre São João do Ivaí e Lunardelli; vítima ficou encarcerada

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 14:43:35 Editado em 17.05.2026, 14:43:30
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motorista fica ferido após Dodge Ram bater contra árvore na PR-082 em São João do Ivaí
Autor O acidente foi registrado por volta das 20 horas, no km 362,, próximo a C.Vale. - Foto: Divulgação/PRE

Um motorista de 38 anos ficou ferido após uma Dodge Ram sair da pista e bater contra uma árvore na noite de sábado (16), na PR-082, em São João do Ivaí, no Vale do Ivaí.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente foi registrado por volta das 20 horas, no km 362+200 metros da rodovia, no sentido São João do Ivaí a Lunardelli, próximo a C.Vale.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Acidente na PR-082 mata motorista próximo à entrada de São João do Ivaí

A caminhonete seguia pela rodovia sentido a Lunardelli quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, bateu contra árvores e acabou atingindo um alambrado.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã e Samu deram atendimento a vítima que ficou encarcerada, ele estava consciente e orientado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os bombeiros realizaram a estabilização do automóvel e utilizaram técnicas de desencarceramento para retirar o motorista com segurança, em atuação conjunta com o Samu.

Após o resgate, a vítima ficou sob os cuidados da equipe médica do Samu e foi encaminhada ao Hospital e Maternidade Ivaiporã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Corpo de Bombeiros Dodge RAM Resgate de vítima Rodovia PR 082 são joão do ivai
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV