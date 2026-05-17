Motorista fica ferido após Dodge Ram bater contra árvore na PR-082 em São João do Ivaí
Acidente aconteceu na noite de sábado (16), no trecho entre São João do Ivaí e Lunardelli; vítima ficou encarcerada
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Um motorista de 38 anos ficou ferido após uma Dodge Ram sair da pista e bater contra uma árvore na noite de sábado (16), na PR-082, em São João do Ivaí, no Vale do Ivaí.
Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente foi registrado por volta das 20 horas, no km 362+200 metros da rodovia, no sentido São João do Ivaí a Lunardelli, próximo a C.Vale.
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A caminhonete seguia pela rodovia sentido a Lunardelli quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, bateu contra árvores e acabou atingindo um alambrado.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã e Samu deram atendimento a vítima que ficou encarcerada, ele estava consciente e orientado.
Os bombeiros realizaram a estabilização do automóvel e utilizaram técnicas de desencarceramento para retirar o motorista com segurança, em atuação conjunta com o Samu.
Após o resgate, a vítima ficou sob os cuidados da equipe médica do Samu e foi encaminhada ao Hospital e Maternidade Ivaiporã.
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