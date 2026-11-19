Equipe de saúde de Califórnia prestou os primeiros socorros na zona rural após o condutor perder o controle da direção de um Ford Focus

Um motorista de aproximadamente 35 anos ficou ferido após capotar o carro que conduzia na manhã desta quinta-feira (19), na Estrada da Boa Sorte, na zona rural de Califórnia. O acidente ocorreu por volta das 10h15 e mobilizou a equipe de saúde do município para o resgate da vítima, que precisou ser transferida para atendimento hospitalar em Apucarana.

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De acordo com informações do atendimento, os socorristas encontraram um Ford Focus capotado às margens da via rural. O condutor estava consciente e orientado no momento do resgate e relatou à equipe que perdeu o controle da direção do automóvel antes do capotamento.

Após receber os procedimentos de primeiros socorros ainda no local do acidente, o homem foi encaminhado para uma avaliação médica inicial no município. Posteriormente, em razão do quadro clínico, o paciente foi transferido para o Hospital da Providência, em Apucarana, para a realização de exames e cuidados especializados.