Motorista fica ferido após capotar carro carregado com maconha

Equipes do Serviço Móvel de Urgência(Samu), de Cascavel e Santa Helena, foram acionadas na manhã deste domingo (6) para prestar socorro em um acidente de trânsito registrado na PR-488.

continua após publicidade

O carro que levava quase 900 quilos de maconha capotou no km 18, no trecho do município de Vera Cruz do Oeste.

- LEIA MAIS: Caminhão carregado com soja tomba na PR-444 em Arapongas

continua após publicidade

O motorista de 20 anos ficou preso às ferragens e os socorristas levaram mais de uma hora para o desencarceramento. Ele foi levado de helicóptero ao Hospital Universitário de Cascavel. O estado de saúde dele não foi informado.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi acionada para registrar a ocorrência e ao chegar no local, constatou a presença da droga que estava espalhada próximo ao carro que se encontrava com placas falsas.

Após a alta, o condutor será autuado por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador do veículo.

Siga o TNOnline no Google News