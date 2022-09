Motorista fica ferido, ao ter carro alvejado por tiros na PR-272

Da Redação

Imagem ilustrativa

Por volta das 20 horas, de sexta-feira (16), a equipe extra jornada da 6ª CIPM em patrulhamento pela PRC- 272 na altura do km 230 entre o distrito de João Vieira e Cruzmaltina, se deparou um veículo Fiat/Uno estacionado, sendo possível notar que na porta havia quatro perfurações provenientes de arma de fogo.

Junto ao carro, estava um homem que relatou aos policiais, que estava na cidade de Faxinal, quando um conhecido pediu ajuda para socorrer o irmão. Ele então ficou cuidando do veículo e a vítima foi levada para o pronto-socorro pelo irmão.

Ao mesmo tempo, a equipe de serviço de Faxinal foi acionada informando que havia uma pessoa baleada no Hospital Municipal Juarez Barreto, com uma perfuração na região do abdome do lado esquerdo.

No hospital, a vítima relatou que seguia sentido Cruzmaltina quando um automóvel deu sinal de luz. Ele então deu passagem e no momento da ultrapassagem foram efetuados disparos de arma de fogo. A vítima não soube precisar o modelo do veículo, apenas que era branco.

Diante dos fatos, a PM realizou a apreensão de dois fragmentos de projéteis que se encontravam no interior Uno, bem como foi realizado a entrega do veículo junto com os fragmentos na 53ª DRP para os procedimentos de polícia judiciária

