Motorista fica ferida após bater contra pedra na PR-466

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma mulher, de 28 anos, ficou ferida após bater contra uma pedra na PR-466 entre Borrazópolis e Kaloré, no Vale do Ivaí. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (3), próximo da ponte do Rio Bom.

continua após publicidade .

A jovem, que trabalha com vendas, é moradora da Jardim Alegre. Ela foi socorrida por uma equipe da saúde de Kaloré e levada para receber atendimento médico, com ferimentos leves.

A rodovia estava molhada. A princípio, ela perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu contra uma pedra às margens da rodovia. O carro ficou bastante danificado. A motorista estava sozinha.

continua após publicidade .

Durante o atendimento, o trânsito ficou lento no local.

- LEIA MAIS: Motorista envolvido em imprudência de trânsito é desligado da Val

Outro acidente:

Carreta carregada com tora de pinus tomba na PR-082

Uma carreta carregada com tora de pinus tombou na manhã desta quarta-feira (3) na PR-082, em São João do Ivaí.

O tombamento do veículo ocorreu próximo a entrada da Fazenda São Francisco. Chovia no momento do acidente. Para saber mais, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News