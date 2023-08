Motorista fica enclausurado em acidente envolvendo carretas na BR-376

Um acidente envolvendo três carretas foi registrado no início da tarde deste domingo (20), por volta das 12h, no km 222 da BR-376, próximo ao primeiro trevo da entrada a Jandaia do Sul, na saída para Maringá, norte do Paraná.

Segundo informações da Defesa Civil, o trânsito estava parado, por conta das obras do Contorno de Jandaia, quando o condutor de uma carreta carregada de fertilizantes não conseguiu frear e jogou o veículo para o meio da pista, colidindo contra outras duas carretas, uma delas carregada de óleo vegetal.

Ainda de acordo com o DC, o motorista da carreta, que teria provocado as batidas, ficou enclausurado no veículo. Após chegar no local, os agentes demoraram apenas alguns minutos para quebrar o para-brisas e retirar o homem da carreta.

Também deram apoio à ocorrência as equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

