Motorista fica em estado grave após capotamento na BR-376, em Jandaia

Um capotamento registrado na madrugada deste sábado (3), por volta das 3 horas, na BR-376, em Jandaia do Sul, no norte do Paraná, deixou uma motorista, de 28 anos, em estado grave.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e atendeu a vítima, que sofreu um trauma em crânio e precisou ser encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana.

A Defesa Civil do município também prestou apoio no local. Segundo os socorristas, a mulher, que é moradora de Jandaia do Sul, teria dormido no volante e capotado ao descer um barranco de aproximadamente quatro metros de altura.

Foto por Jandaia Online Fiat Pálio ficou completamente destruído

Nenhum outro veículo, a princípio, se envolveu no acidente.

