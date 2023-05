Motorista faz zigue-zague em rua e é preso em Ivaiporã

Da Redação

Um homem foi preso, na tarde de domingo (30), por dirigir embriagado na estrada da Barra Preta, em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, centro norte do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a guarnição e em patrulhamento pela estrada da Barra Preta próximo a entrada da cidade avistou um Ford/Fiesta em zigue-zague pela via indo de um lado para outro invadindo a faixa contrária.

Em duas ocasiões quase provocou acidente, sendo então o veículo abordado e o motorista identificado.

Na abordagem era visível o estado de embriaguez do condutor, ele mal conseguia se equilibrar e apresentava hálito etílico

Indagado se havia ingerido bebida alcoólica, disse que sim, e realizou o teste do bafômetro.

Os agentes constataram o teor de 1,13 mg/l, ou seja, teor alcoólico quase quatro vezes acima do valor mínimo que configura o crime de embriaguez ao volante.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o motorista encaminhado para 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã para as medidas cabíveis ao caso.