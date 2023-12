Motorista esquece onde estacionou o veículo e chama a Polícia Militar

Um homem, esqueceu onde tinha estacionado o próprio carro e acreditando que o veículo tinha sido furtado acionou a Polícia Militar (PM).

A situação ocorreu em Borrazópolis, no Vale do Ivaí, no Centro Norte do Paraná, na madrugada deste sábado (31) por volta das 1h30.

O homem contou aos policiais que durante a festa municipal de fim de ano estacionou o seu veículo, um VW Kombi, na Avenida Paraná em frente da Conveniência K10.



Os policiais realizaram patrulhamento e logo em seguida localizaram nas proximidades o veículo. Neste momento, o solicitante se desculpou e disse que havia esquecido o local onde havia estacionado.

O solicitante foi então orientado pelos policiais.

