Motorista embriagado vomita durante teste do bafômetro

Um homem foi preso em flagrante por volta das 11 horas de quinta-feira (20), por dirigir alcoolizado e não conseguir nem soprar o bafômetro, ao tentar fazer o teste acabou vomitando. O caso foi na Rua Paulista, em Ivaiporã, após ele colidir o carro que dirigia com outro que estava estacionado.

Conforme o boletim da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada via Copom para deslocar no cruzamento da Rua Paulista com Alvares de Azevedo, onde um Ford Del Rey, com o condutor visivelmente embriagado, colidiu com um VW Golf que estava estacionado.

No local, o condutor do Del Rey disse aos policiais que bebeu vinho e que estava embriagado. Foi oferecido o teste do bafômetro, mas, ao tentar realizar o teste acabou vomitando.

Diante disso, os policiais confeccionaram o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e diante do flagrante deu voz de prisão ao motorista.

O condutor foi encaminhado à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil. O veículo como estava bastante danificado e possuía pendencias administrativas, foi encaminhado ao pátio da 6º CIPM.