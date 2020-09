Motorista embriagado provoca acidente fatal em São Pedro do Ivaí - TNOnline

Continua após publicidade

Uma mulher de 32 anos que estava conduzindo uma Honda Biz com o filho de apenas 13 anos, morreu após um grave acidente. A colisão envolveu um caminhão e o motorista estava embriagado. Ele foi preso. A moto foi arrastada por aproximadamente 200 metros.

A colisão aconteceu próximo ao antigo Posto da Polícia Rodoviária, na saída para São João do Ivaí, ainda no perímetro urbano da PR 457. Conforme testemunhas a moto foi tingida pelo caminhão, foi realizado teste de etilômetro no motorista que constatou 0,52 mm/l, apontando que ele havia ingerido bebida alcoólica. Everton dos Santos foi levado para a delegacia de Jandaia do Sul.

Já a mulher Vanessa de Souza, não resistiu aos graves ferimentos e morreu. O filho dela, sofreu ferimentos que a princípio não eram graves. Conhecidos da mulher contaram que ele estava fazendo uma entrega de lanche, comércio que é da família.



Policiais Rodoviárias, Bombeiros da Defesa Civil, de Jandaia, equipe Médica do Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Pedro do Ivaí; IML de Apucarana e Policiais Civis de Jandaia do Sul registraram a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.