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DENÚNCIA

Motorista embriagado é preso em Faxinal após ser flagrado dormindo ao volante

Ocorrência foi registrada no centro da cidade na noite de sábado (2); condutor da caminhonete quase caiu ao se deslocar na delegacia

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 08:24:38 Editado em 03.05.2026, 08:24:33
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Motorista embriagado é preso em Faxinal após ser flagrado dormindo ao volante
Autor O homem foi preso em flagrante - Foto: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na noite deste sábado (2) após ser encontrado dormindo no interior de uma caminhonete com o motor ligado, na região central de Faxinal. A prisão ocorreu na Rua São Paulo, depois que a Polícia Civil, que já havia notado o veículo transitando em zigue-zague, foi acionada por um morador relatando a situação de perigo na via.

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O condutor estava a bordo de uma Toyota Hilux e apresentava sinais evidentes de consumo excessivo de álcool. Segundo o boletim de ocorrência, ele tinha forte odor etílico, olhos avermelhados e extrema dificuldade para falar e se manter em pé. A Polícia Militar foi chamada para prestar apoio e submeteu o motorista ao teste do bafômetro. O equipamento registrou a marca de 1,14 miligramas de álcool por litro de ar expelido, um índice considerado bastante elevado.

O estado de embriaguez era tão avançado que o homem apresentou dificuldades até mesmo para conseguir soprar o aparelho. Posteriormente, já nas dependências da delegacia, o condutor quase sofreu uma queda ao se deslocar pelo ambiente. Após receber voz de prisão por dirigir sob efeito de álcool, o motorista foi encaminhado para avaliação médica de praxe e, na sequência, entregue à 53ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal, que dará andamento aos trâmites legais cabíveis.


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acidente de transito embriaguez Faxinal segurança
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