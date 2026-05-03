Motorista embriagado é preso em Faxinal após ser flagrado dormindo ao volante
Ocorrência foi registrada no centro da cidade na noite de sábado (2); condutor da caminhonete quase caiu ao se deslocar na delegacia
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na noite deste sábado (2) após ser encontrado dormindo no interior de uma caminhonete com o motor ligado, na região central de Faxinal. A prisão ocorreu na Rua São Paulo, depois que a Polícia Civil, que já havia notado o veículo transitando em zigue-zague, foi acionada por um morador relatando a situação de perigo na via.
📰 LEIA MAIS: Após GM encontrar veículo dado como furtado, dona diz que havia esquecido onde estacionou
O condutor estava a bordo de uma Toyota Hilux e apresentava sinais evidentes de consumo excessivo de álcool. Segundo o boletim de ocorrência, ele tinha forte odor etílico, olhos avermelhados e extrema dificuldade para falar e se manter em pé. A Polícia Militar foi chamada para prestar apoio e submeteu o motorista ao teste do bafômetro. O equipamento registrou a marca de 1,14 miligramas de álcool por litro de ar expelido, um índice considerado bastante elevado.
O estado de embriaguez era tão avançado que o homem apresentou dificuldades até mesmo para conseguir soprar o aparelho. Posteriormente, já nas dependências da delegacia, o condutor quase sofreu uma queda ao se deslocar pelo ambiente. Após receber voz de prisão por dirigir sob efeito de álcool, o motorista foi encaminhado para avaliação médica de praxe e, na sequência, entregue à 53ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal, que dará andamento aos trâmites legais cabíveis.