Motorista embriagado é preso após capotar carro em Cambira

Conforme os bombeiros, no carro estavam quatro pessoas

Um homem foi preso após capotar o carro em uma estrada rural que liga as cidade de Cambira e Mandaguari, na tarde deste domingo (29). Os Bombeiros de Apucarana foram chamados para socorrer as vítimas. O condutor, que não é habilitado, estaria embriagado.

Conforme os bombeiros, no carro estavam quatro pessoas, entre elas, uma que precisa de muletas para se locomover, que sofreu uma laceração no braço. "A primeira informação que recebemos é de que teria vítimas presas nas ferragens. Quando nossas equipes chegaram, elas já estavam fora do veículo, e essa pessoa ferida, foi socorrida por uma ambulância de Cambira, levada para atendimento na cidade e depois seria transportada para Apucarana", detalha o Subtenente Leal dos Bombeiros.

Durante o atendimento, o carro chegou a sofrer um princípio de incêndio, que rapidamente foi controlado. A Polícia Militar (PM) foi chamada, pois o motorista do carro estaria embriagado.

De acordo com a PM, o motorista que mora em Cambira, não é habilitado e aparentava estar embriagado. Foi realizado o teste do bafômetro que apontou 1,10 mg/l, como resultado, configurando o crime de trânsito. Ele foi preso e levado para a delegacia de Apucarana. As pessoas que estavam no carro são todas da mesma família.

