Motorista embriagado é preso após bater em dois carros

Um motorista foi autuado por embriaguez ao volante e encaminhado à Delegacia de Polícia de São João do Ivaí após dirigir embriagado e bater em dois veículos estacionados na Rua Paraná, na tarde de sábado (11).

De acordo com a Polícia Militar (PM), no local foi relatado por populares que o VW Pointer vermelho vinha pela via em alta velocidade, quando o motorista perdeu o controle e bateu em dois carros estacionados, um Honda Fit LX prata, e um GM Celta branco que estavam corretamente estacionados .

Em contado com o autor foi constatado que não possuía habilitação e estava em visível estado de embriaguez. Foi oferecido que fizesse o teste do bafômetro, porém recusado pelo mesmo.

Sendo então confeccionado o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Diante dos fatos foi dado voz de prisão e o motorista conduzido até Delegacia de Polícia Civil.