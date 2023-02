Motorista embriagado é preso após acidente em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um motorista foi preso por dirigir embriagado, na noite de sábado (05-02), após colidir contra um veículo estacionado em via pública, em Ivaiporã. A batida foi na Rua Tiradentes, na Vila João XXIII, na altura do numeral 575. O acidente não resultou em vítimas.

Como consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a batida envolveu um Fiat Palio azul que transitava pela via e colidiu frontalmente com um VW Gol prata que estava estacionado.

No local, os policiais identificaram o motorista do Palio, que apresentava alguns sintomas de embriaguez, como olhos vermelhos, andar cambaleante, hálito etílico e disperso.

Ele realizou o teste do bafômetro que aferiu 0,76 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, constatando o crime de trânsito conforme artigo 306 do CTB.

Diante dos fatos, o motorista foi encaminhado para à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil

