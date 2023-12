Motorista embriagado bate em poste e vai parar na delegacia

A Polícia Militar foi chamada, neste domingo (17), após acidente na Rua Manuel Marcelino com a Avenida Natanael Verri, em Godoy Moreira. A batida envolveu um Gol, que colidiu com um poste.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o condutor do veículo sentado na calçada. Ele admitiu dirigir o Gol e colidir no poste.

Enquanto isso, a esposa do motorista estava dentro do carro, com ferimentos no rosto, recebendo atendimento da equipe de Saúde de Godoy Moreira.

O condutor que não tinha CNH e exibia sinais de embriaguez, tais como fala confusa, desorientação e cheiro de álcool.

O teste de alcoolemia indicou um teor de 1,55mg/L, configurando embriaguez ao volante.

Posteriormente, ambos foram levados a um hospital em Ivaiporã para exames de raio-x.

Após receber alta, a polícia registrou o boletim de ocorrência e encaminhou o motorista à Delegacia de São João do Ivaí para as medidas legais pertinentes ao caso.

O veículo não tinha pendências, sendo liberado e removido pelo irmão da vítima.

