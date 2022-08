Motorista embriagado bate em dois carros e acaba preso em Cambira

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A Polícia Militar de Cambira atendeu a ocorrência na Expocam

Um motorista foi preso na noite desta quinta-feira (18), em Cambira, por dirigir embriagado. O homem entrou numa rua bloqueada para a exposição da cidade, a Expocam, e ao tentar manobrar, bateu em dois carros.

Conforme o Boletim de ocorrência das Polícia Militar, o caso acontece por volta das 22h30. O condutor do Fiat Uno havia a avenida José Belini, sentido Apucarana, em alta velocidade, quando acessou a rua Orlando Mincache, que está bloqueada para a realização da Expocam. Ao se deparar com o trecho bloqueado da rua, o motorista teria tentado fazer o retorno, de marcha à ré, quando bateu em dois veículos, sendo um Corolla Cross e um Fiat Toro.

O motorista de um dos carros atingidos relatou que o condutor do Uno teria tentado fugir do local dos acidentes, quando um dos seguranças que trabalhavam no evento interveio, impedindo que o homem fugisse.

A equipe policial acionada para o caso realizou o teste de alcoolemia nos dois motoristas. O teste do condutor do Uno, que provocou os acidentes, foi de 0,69 mg/l, o que configura crime de trânsito. O homem foi preso e encaminhado à Polícia civil para os procedimentos legais. O Uno, com pendências administrativas, foi recolhido para o destacamento da PM de Cambira. O teste do outro motorista envolvido no acidente foi negativo.

