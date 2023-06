Motorista embriagado bate contra traseira de carreta estacionada

Siga o TNOnline no Google News

Um motorista embriagado foi preso na noite deste domingo (18) após bater um carro contra a traseira de uma carreta que estava estacionada na Avenida Tiradentes, na área central de Marumbi, no Vale do Ivaí. O homem foi contido pela população.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 22 horas. Após a colisão, o condutor ficou "patinando" o automóvel para tentar desenroscá-lo do para-choque da carreta. Quando percebeu que não conseguiria, ele tentou fugir a pé, mas foi impedido por pessoas que estavam no local.

Ao chegar no local, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) constatou que o motorista estava visivelmente embriagado. Ainda conforme B.O., o homem não conseguia nem andar e precisava ser segurado pelos lados.

Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal com ferimentos na boca. Extremamente alterado, ele deu muito trabalho para a equipe médica. Após várias tentativas, o médico de plantão conseguiu realizar a sutura de dois pontos na parte interna da boca.

Além disso, enquanto saía da unidade de saúde o homem tentou fugir da equipe policiai, que precisou contê-lo e algemá-lo. O homem se recusou a realizar o teste do etilômetro, mas recebeu voz de prisão por dirigir embriagado.

O veículo não possui débitos e foi liberado do local do acidente para um amigo do motorista embriagado.

