Motorista embriagado bate contra 2 carros da Prefeitura de Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem meramente ilustrativa

Na madrugada desta quarta-feira (16) um homem foi preso pela Polícia Militar por embriaguez ao volante em Ivaiporã, após colidir o carro que dirigia contra dois carros da Prefeitura.

continua após publicidade .

Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe de serviço foi acionada pelo vigia da Prefeitura por volta das 0h20.

-LEIA MAIS: Vídeo mostra mecânico sendo agredido e morto no interior do Paraná

continua após publicidade .

Na chegada a Rua Rio Grande do Norte, em frente a Prefeitura, a equipe constatou um veículo, que havia colidido com dois carros oficiais do município, um Uno e um Onix.

O motorista que causou o acidente se encontrava sentado na rua, em visível estado de embriaguez, não conseguindo nem se levantar.

Ele disse aos policiais que perdeu o controle de seu veículo Celta, não conseguindo fazer a curva, e acabou colidindo com os veículos que estavam estacionados.

continua após publicidade .

Foi oferecido o teste do etilômetro, porém devido ao estado que se encontrava, não conseguiu soprar suficiente o equipamento.

Diante dos fatos a equipe recolheu o veículo Celta, por falta de alguém habilitado para liberação e encaminhou o motorista para a Delegacia de Polícia de Ivaiporã.

Outro acidente em Ivaiporã

continua após publicidade .

Na noite anterior, por volta das 20 horas, a PM registrou uma batida entre um VW Gol branco e um Caminhão Scania G-420, branco. O acidente foi no trevo da PR-466, próximo a sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Três homens de 57, 46 e 27 anos tiveram ferimentos leves. Eles foram socorridos pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Siga o TNOnline no Google News