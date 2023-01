Motorista é preso por embriaguez pela segunda vez em menos de 10 dias

Da Redação

Um motorista foi preso em Jardim Alegre no Centro Norte do Paraná, depois de quase bater o carro que dirigia em uma viatura da Polícia Militar. A ocorrência foi na quinta-feira (26), por volta das 12h10. Essa foi a segunda vez que o motorista foi preso pelo mesmo crime

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe estava em patrulhamento pela cidade quando ao passar próximo ao Mercado Suprema de deparou com um Ford/Fiesta prata em alta velocidade sentido trevo ao centro que desviou do veículo que trafegava na frente, depois, entrou na contramão e quase colidiu com a viatura policial que estava na pista contrária.

A colisão só teria sido evitada pela atenção do motorista da viatura que realizou uma manobra e acompanhou o veículo que tentou fugir da equipe, mas acabou sendo abordado.

O motorista ao descer do automóvel, apresentava sinais de embriaguez e a princípio não acatou ordem de abordagem. Ao ser questionado se havia ingerido bebida alcoólica, ele negou, sendo então realizado o teste de bafômetro que obteve resultado 0,34mg/l.

De acordo com a PM, ele resistiu à prisão e foi preciso conter o homem. O motorista foi conduzido à 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã.

Reincidência

Ainda conforme o boletim de ocorrência, em consulta ao sistema foi observado que em 17 de janeiro deste ano, ele já tinha sido preso pelo mesmo crime na cidade de Ivaiporã.

Na época, ele chegou em um posto de combustíveis na Av. Brasil fazendo manobras perigosas, conhecida como ‘cavalinho de pau’.

Após quase colidir contra outros carros que estavam no pátio, funcionários e clientes fizeram contato com a Polícia Militar (PM) através do 190.

Durante a prisão, ele confirmou que dirigia o Fiesta e teria ingerido bebida alcoólica (um corote de aguardente).

