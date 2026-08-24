Motorista é preso por embriaguez após carro bater em poste em Ivaiporã

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Bafômetro apontou 0,93 mg/L de álcool; passageiro foi levado à UPA após o acidente

Um motorista foi preso por embriaguez ao volante depois que o carro bateu em um poste na Avenida Paraná, em Ivaiporã, no domingo (23), por volta das 16h30.

A colisão ocorreu no cruzamento com a Avenida Castelo Branco, onde a Polícia Militar mantinha um ponto de apoio durante um evento.

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A equipe foi até o local e percebeu sinais de embriaguez no condutor. Ele aceitou fazer o teste do bafômetro, que registrou 0,93 mg/L de álcool.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado para os procedimentos policiais. Um passageiro também estava no veículo.

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Segundo a PM, ele apresentava sinais de embriaguez e aparentava estar inconsciente. O Samu levou o passageiro para a UPA de Ivaiporã.

O motorista recusou atendimento médico. pós o registro da ocorrência na 6ª CIPM, o condutor foi levado à Central de Flagrantes de Ivaiporã.

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