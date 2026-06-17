Motorista é preso por embriaguez após bater carro em muro em Jardim Alegre

Um motorista foi preso fim da tarde de terça-feira (16), em Jardim Alegre, após bater o carro contra o muro do salão comunitário do Conjunto Glorinha Rech. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez e o teste do bafômetro confirmou a ingestão de álcool acima do limite permitido por lei.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo desceu a Rua Leônidas Pinto de Camargo de marcha à ré e atingiu o muro. O condutor contou aos policiais que o motor apresentou uma falha mecânica enquanto ele subia a via em aclive, o que teria provocado a perda de controle do automóvel.

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Durante o atendimento, os policiais perceberam odor etílico, fala desconexa e dificuldades de equilíbrio. Diante da situação, o motorista aceitou realizar o teste do etilômetro.

O resultado apontou índice superior ao limite que configura crime de trânsito. Em seguida, os policiais deram voz de prisão ao condutor e o encaminharam à delegacia para os procedimentos cabíveis.

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O carro foi recolhido ao pátio por não haver outro motorista habilitado para retirá-lo. Os pertences que estavam no veículo ficaram sob responsabilidade da companheira do detido.

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