Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
BAFÔMETRO

Motorista é preso por embriaguez após bater carro em muro em Jardim Alegre

Teste do bafômetro confirmou embriaguez após acidente registrado na tarde terça-feira, no Conjunto Glorinha Rech

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 10:52:38 Editado em 17.06.2026, 10:52:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motorista é preso por embriaguez após bater carro em muro em Jardim Alegre
Autor Salão Comunitário do Conjunto Glorinha Rech - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

Um motorista foi preso fim da tarde de terça-feira (16), em Jardim Alegre, após bater o carro contra o muro do salão comunitário do Conjunto Glorinha Rech. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez e o teste do bafômetro confirmou a ingestão de álcool acima do limite permitido por lei.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo desceu a Rua Leônidas Pinto de Camargo de marcha à ré e atingiu o muro. O condutor contou aos policiais que o motor apresentou uma falha mecânica enquanto ele subia a via em aclive, o que teria provocado a perda de controle do automóvel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quarta-feira (17) de Ivaiporã e região

Durante o atendimento, os policiais perceberam odor etílico, fala desconexa e dificuldades de equilíbrio. Diante da situação, o motorista aceitou realizar o teste do etilômetro.

O resultado apontou índice superior ao limite que configura crime de trânsito. Em seguida, os policiais deram voz de prisão ao condutor e o encaminharam à delegacia para os procedimentos cabíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O carro foi recolhido ao pátio por não haver outro motorista habilitado para retirá-lo. Os pertences que estavam no veículo ficaram sob responsabilidade da companheira do detido.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE




CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito CRIME DE TRÂNSITO embriaguez ao volante Jardim Alegre POLICIA MILITAR teste do bafômetro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV