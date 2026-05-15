Motorista é preso por embriaguez após atingir portão do Centro da Juventude em Ivaiporã
Acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (15), no Jardim Nova Porã, teste de embriaguez apontou índice elevado
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Um motorista foi preso por embriaguez ao volante após perder o controle de um VW Fusca azul e bater contra o portão do Centro da Juventude, na Rua Mangueira, no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã, à 0h10 desta sexta-feira (15).
Conforme a Polícia Militar, o carro saiu da pista, subiu na calçada e atingiu a entrada do espaço público, causando danos.
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Durante a abordagem, os policiais identificaram sinais evidentes de embriaguez no motorista, incluindo desequilíbrio e alteração na visão.
Na sequência, o teste do etilômetro registrou 0,92 mg/L, índice que configura crime de trânsito. Além disso, a equipe constatou que a CNH do condutor estava vencida.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia para os procedimentos cabíveis.
O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio, enquanto as autuações de trânsito foram aplicadas pela PM.
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