Motorista é preso por dirigir embriagado, em Cruzmaltina

Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) no início da noite de domingo (14), após ter sido abordado pela Guarda Municipal (GM) de Cruzmaltina. Ele foi detido por embriaguez ao volante.

A PM foi solicitada pela Guarda Municipal para a cidade Cruzmaltina pois havia chegado aos agentes municipais denúncia anônima de que um indivíduo estava conduzindo um GM/Classic prata embriagado.

Logo após, a Guarda Municipal logrou êxito em abordar o veículo suspeito na Rua Santa Cruz e acionou os policiais militares.

Chegando ao local foi identificado o motorista de 50 anos, o qual estava com vários sintomas de embriaguez vermelhidão nos olhos, desequilíbrio, dificuldade para falar.

Os militares ofereceram o teste do etilômetro que aferiu 0,69 mg/l. Diante do fato foi dado voz de prisão ao condutor do veículo e em seguida foi encaminhado para o Hospital Municipal de Faxinal para o laudo de lesão corporal.

Em ato contínuo, o detido foi conduzido para a 54ª Delegacia de Polícia Civil Faxinal para os procedimentos cabíveis. O veículo foi apreendido e encaminhado para o destacamento policial de Borrazópolis.

