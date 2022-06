Motorista é preso por dirigir bêbado em Jandaia do Sul

Da Redação

Um motorista, de 28 anos, foi preso no sábado (4), após ser flagrado pela Polícia Militar (PM) dirigindo embriagado, em Jandaia do Sul. O flagrante ocorreu na Rua Vinte e Um de Abril, bem no centro da cidade. De acordo com a PM, uma equipe que fazia patrulhamento visualizou o motorista do VW Saveiro, que trafegava tomando cerveja.

Durante a abordagem, os policiais sentiram um forte odor etílico vindo do condutor, que ainda apresentava olhos avermelhados, fala desconexa e andar cambaleante. Os policiais usaram um etilômetro que aferiu a quantia de 0,73mg/L, o que configura embriaguez ao volante.

Na busca no sistema, a PM ainda constatou que o jovem não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, o veículo possui débitos junto ao Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), além de outras irregularidades como para-brisa trincado e pneus traseiros com a banda de rodagem lisa.

Diante da situação, o motorista foi preso e levado à delegacia e o veículo apreendido e encaminhado ao pátio do Detran.