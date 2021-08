Da Redação

Motorista é preso por desacatar ordens de parada da PM

A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu seu carro, após equipe dar voz de abordagem à ele e não ser acatada. A ocorrência foi registrada no Jardim Esmeralda, em Jandaia do Sul.

Durante patrulhamento, a equipe viu um Gol prata transitando com dois homens em atitude suspeita. A PM deu ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos, mas o condutor do veículo não acatou à ordem dada e fugiu em alta velocidade.



Após acompanhamento tático, a polícia conseguiu abordar o carro em uma rua sem saída, mas o condutor do carro e fugiu a pé, pulando um muro que dá acesso aos fundos do Ginásio de Esportes, o passageiro que estava no veículo foi contido e identificado com morador de Mandaguari.

Em consulta, a equipe viu que o homem já tinha passagens pela polícia. Já o passageiro, a PM descobriu que estava apenas de carona e não conhecia o motorista. Ele foi liberado logo depois.

O condutor foi preso pela PM e o carro, que constava débitos pendentes, foi levado para o pátio do Detran.