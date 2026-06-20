Motorista é preso após direção perigosa, embriaguez e tentativa de fuga no Vale do Ivaí
Condutor dirigia na contramão, tentou fugir duas vezes e foi autuado por embriaguez ao volante
Um motorista foi preso na tarde de sexta-feira (19) por direção perigosa na PR-535 e embriaguez, em Rio Branco do Ivaí. Segundo a Polícia Militar, ele trafegava na contramão e quase bateu de frente com uma viatura.
A equipe fazia deslocamento entre Grandes Rios e Rio Branco do Ivaí quando encontrou um VW Gol branco em situação irregular. Os policiais acompanharam o veículo por alguns quilômetros até realizar a abordagem.
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Após ser abordado, o motorista tentou fugir a pé, mas foi contido. O teste do bafômetro apontou 0,97 mg/l de álcool no organismo.
Durante o registro da ocorrência no destacamento da PM, o suspeito pediu que as algemas fossem afrouxadas e aproveitou o momento para tentar fugir novamente. A nova tentativa de fuga causou danos em equipamentos do destacamento.
Depois de passar por avaliação médica em Faxinal, ele foi encaminhado à 53ª Delegacia de Polícia.
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