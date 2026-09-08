Motorista é preso após denúncia de tentativa de atropelamento de crianças em Rosário do Ivaí

PM localizou o motorista em outro veículo e, segundo a polícia, estava embriagado. Dois carros e um canivete foram apreendidos

Um motorista foi preso após uma denúncia de que teria tentado atropelar crianças em uma praça de Rosário do Ivaí, no Paraná, na tarde de segunda-feira (7). Segundo a Polícia Militar, ele foi localizado em outro veículo e apresentava sinais de embriaguez.

A equipe foi acionada pelo Copom para localizar o veículo e o motorista. Durante as buscas, os policiais encontraram o primeiro carro abandonado.

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Segundo relatos de populares, o condutor teria deixado o local em outro veículo. Com apoio da equipe da Polícia Militar de Rio Branco do Ivaí, os policiais localizaram o segundo carro e o suspeito.

Durante a abordagem, os dois veículos foram apreendidos. Os policiais também encontraram um canivete com lâmina de aproximadamente 7 centímetros.

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Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi preso em flagrante por embriaguez e encaminhado para as providências cabíveis.

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