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TRÂNSITO

Motorista é levado à UPA após Celta parar sobre calçada em Ivaiporã

Polícia Militar prestou apoio ao Corpo de Bombeiros e registrou a ocorrência na tarde de quarta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motorista é levado à UPA após Celta parar sobre calçada em Ivaiporã
Autor Chevrolet Celta ficou sobre a calçada da Praça Manoel Teodoro da Rocha - Foto: Reprodução

Um motorista de 60 anos foi levado à UPA após o Celta que dirigia parar sobre a calçada de uma praça Manoel Teodoro da Rocha, no Centro de Ivaiporã, na tarde de quarta-feira (26).

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros. No local, os policiais encontraram o motorista dentro da ambulância.

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Ele apresentava ferimentos leves e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã. Segundo a PM, o motorista apresentava olhos vermelhos. A equipe ofereceu o teste do etilômetro, mas ele recusou.

Os policiais também constataram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista estava cassada. O Chevrolet Celta prata não apresentava irregularidades.

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O veículo foi liberado para o irmão do condutor, que tinha CNH válida. A PM confeccionou os autos de infração de trânsito (AITs) relacionados à ocorrência.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito cnh cassada ivaipora motorista idoso teste de etilômetro UPA ivaiporã
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