Motorista e jovem a cavalo se esfaqueiam em Marilândia do Sul

Um homem e um adolescente ficaram feridos ao se esfaquearem na tarde de sábado (28) em Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por uma enfermeira da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

De acordo com a polícia, o adolescente contou que estava andando a cavalo com amigos em uma rua quando um carro, modelo VW Santana, esbarrou no animal.

O jovem começou a discutir e o motorista desceu do veículo para tirar satisfação. O adolescente, armado com uma faca, acabou golpeando o condutor na região de um dos antebraços.

Contudo, o motorista conseguiu tomar a arma branca do jovem e atingi-lo no ombro direito. Os dois envolvidos tiveram quatro pontos de sutura. Após serem atendidos, foram conduzidos pela PM à delegacia de Marilândia do Sul.

