Motorista é feito refém durante roubo a carreta na PR-466

O motorista foi liberado pelos assaltantes nas proximidades do La Luna Motel, em Jardim Alegre

O motorista de uma carreta carregada com aproximadamente 31 toneladas madeira cerrada foi feito refém na madrugada de quinta-feira (29) durante assalto na rodovia PR-466, no município de Pitanga.

Conforme informações da Polícia Militar, o motorista foi liberado pelos assaltantes nas proximidades do La Luna Motel, em Jardim Alegre, por volta das 4 horas enrolado em um cobertor.

O motorista da Empresa JK Perussolo Transportes relatou que fazia viagem de Inácio Martins a Maringá com o caminhão Volvo/FH 520 6x2T prata placa MMI-6510 e que no município de Pitanga parou para apertar as catracas da carga e verificar uma que aparentava estar quebrada, quando foi surpreendido por três homens, segundo a vítima, um deles armado pistola.

Sendo rendido, ficou como refém com a cabeça coberta por uma fronha por aproximadamente uma hora na cabine do caminhão. Quando dois assaltantes desceram juntamente com o motorista, o caminhão tomando rumo ignorado.

Disse ainda que ficou em cárcere privado e encapuzado, com os assaltantes no meio de uma lavoura de milho por aproximadamente 5 horas, em certo momento chegou um veículo o qual não conseguiu visualizar modelo nem placa. Foi quando colocaram ele dentro carro e o deixaram no trecho entre Jardim Alegre e Ivaiporã.

Ainda segundo, o motorista pediram para descer do carro, jogaram um cobertor e era para sair do local após 30 minutos, e que também deixariam seu telefone celular no pé de uma placa, local onde a vítima posteriormente localizou o aparelho celular.

Diante dos fatos a vítima foi conduzida até o DPM de Jardim Alegre, onde foi repassada as informações para a Rede, confeccionado o boletim de ocorrência e encaminhado os fatos para a 54º DRP de Ivaiporã para procedimentos.