Motorista é encontrado morto ao lado de caminhão

Um homem foi encontrado morto na tarde de quarta-feira (1º ) na estrada rural do Bairro Palmeirinha no município de Cruzmaltina, no Vale do Ivaí, a informação foi confirmada pela Polícia Militar.

A equipe de serviço do DPM de Cruzmaltina foi solicitada pela Guarda Municipal para o quilômetro 05 da estrada rural do Palmeirinha.

No local, os policiais militares encontraram um homem de 50 anos, deitado do lado de fora de seu caminhão sobre o rodado.

A equipe constatou que não havia nenhum vestígio de crime ou acidente. Também foi constatado por uma profissional de saúde que se estava no local o óbito, como sendo um mal súbito e posteriormente foi atestado pelo médico de plantão no pronto atendimento do Município de Cruzmaltina

Ainda no local os militares entraram em contato com o Investigador da Polícia Civil de Faxinal, onde o mesmo orientou que por se tratar de uma vítima de morte natural, não haveria a necessidade dos procedimentos por parte da Polícia Civil, diante dos fatos todas as providências foram tomadas.