Motorista é detido por embriaguez após colisão com moto em Faxinal

Por volta das 22 horas de sexta-feira (29), o destacamento da Polícia Militar de Faxinal recebeu informações sobre um acidente trânsito na Rua Candido Bastiani.

A equipe de serviço da PM se deslocou ao local e encontrou uma colisão entre uma motocicleta e um VW Gol. O motociclista, que ficou ferido, foi socorrido pela equipe do Samu e encaminhado ao Hospital Municipal Juarez Barreto.

Durante a abordagem ao motorista do carro, o Copom informou aos policiais sobre denúncias relacionadas a um veículo, semelhante ao do acidente, sendo conduzido por um motorista embriagado.

Ao abordado, que exibia sinais de embriaguez, foi oferecido o teste do etilômetro, mas ele se recusou a realizar o teste. Diante disso, os policiais lavraram o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Após as formalidades legais, a equipe de serviço da PM encaminhou o motorista do Gol à 53ª Delegacia de Polícia. O carro foi liberado no local a um condutor habilitado, enquanto a motocicleta foi removida ao pátio do destacamento devido a pendências administrativas.

