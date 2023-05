Motorista é detido por embriaguez após colidir com árvore, na região

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Depois de bater o carro em uma árvore, o motorista foi detido por embriaguez no município de Jardim Alegre, na tarde de sábado (27-05).

continua após publicidade

Por volta das 17 horas, a equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para atender um acidente de trânsito na rodovia da Barra Preta, na altura do KM 03.

- LEIA MAIS: Motorista foge após atropelar pai e filho em Ivaiporã, e acaba preso

continua após publicidade

No local a equipe policial constatou que um VW/Gol havia atingido uma árvore às margens da via.

Os policiais então conversaram com o motorista que não apresentava ferimentos e se encontrava em visível estado de embriaguez, com dificuldades para se equilibrar, falando bastante e com forte odor etílico.

Indagado, ele passou a relatar várias versões, do que teria ocorrido. Primeiro disse que indivíduos em uma moto o teriam tentado assaltar, posteriormente disse ser uma caminhonete se contradizendo várias vezes.

continua após publicidade

Diante dos fatos e da condição em que se encontrava foi teste do bafômetro que aferiu 0,82 mg/l constatando a embriaguez ao volante.

Foi dada voz de prisão e o veículo recolhido ao pátio da 6ª CIPM. Posteriormente o detido foi encaminhado à 54ª Delegacia de Polícia de Ivaiporã.

Siga o TNOnline no Google News