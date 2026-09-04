Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Motorista é detido por embriaguez após bater em carro em Ivaiporã

Segundo a PM, condutor apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora e teria atingido carro estacionado na Avenida Brasil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motorista é detido por embriaguez após bater em carro em Ivaiporã
Autor Segundo relatos a PM, ele teria provocado a colisão de propósito - Foto: TN Online/Arquivo

Um motorista foi preso por embriaguez após bater em um Peugeot 207 estacionado na Avenida Brasil, em Ivaiporã, na manhã de quinta-feira (3). Segundo relatos a PM, ele teria provocado a colisão de propósito.

A equipe foi acionada pelo Copom por volta das 8h43 para atender uma ocorrência de trânsito com dano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Veja a previsão do tempo para Ivaiporã nesta sexta-feira (04)

A proprietária do Peugeot relatou aos policiais que o carro estava estacionado em frente ao local. Segundo ela, o condutor de uma Fiat Strada atingiu a traseira do veículo.

Ainda conforme o relato, o motorista teria ficado insatisfeito com o estacionamento do carro em frente ao comércio ou residência dele. Após a colisão, ele guardou a Strada no estabelecimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma testemunha filmou parte da ação e entregou as imagens à PM. O material foi encaminhado à Polícia Civil para investigação.

Durante a abordagem, os policiais relataram sinais de alteração da capacidade psicomotora. Entre eles estavam olhos vermelhos, hálito etílico e fala pastosa.

A PM ofereceu o teste do bafômetro, mas o motorista recusou. A equipe então registrou um Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes. O advogado dele acompanhou o procedimento.

O caso será apurado pela Polícia Civil.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito capacidade psicomotora embriaguez ao volante investigação policial ivaipora POLICIA MILITAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV