Motorista é detido por embriaguez após bater em carro em Ivaiporã

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Segundo a PM, condutor apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora e teria atingido carro estacionado na Avenida Brasil

Um motorista foi preso por embriaguez após bater em um Peugeot 207 estacionado na Avenida Brasil, em Ivaiporã, na manhã de quinta-feira (3). Segundo relatos a PM, ele teria provocado a colisão de propósito.

A equipe foi acionada pelo Copom por volta das 8h43 para atender uma ocorrência de trânsito com dano.

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A proprietária do Peugeot relatou aos policiais que o carro estava estacionado em frente ao local. Segundo ela, o condutor de uma Fiat Strada atingiu a traseira do veículo.

Ainda conforme o relato, o motorista teria ficado insatisfeito com o estacionamento do carro em frente ao comércio ou residência dele. Após a colisão, ele guardou a Strada no estabelecimento.

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Uma testemunha filmou parte da ação e entregou as imagens à PM. O material foi encaminhado à Polícia Civil para investigação.

Durante a abordagem, os policiais relataram sinais de alteração da capacidade psicomotora. Entre eles estavam olhos vermelhos, hálito etílico e fala pastosa.

A PM ofereceu o teste do bafômetro, mas o motorista recusou. A equipe então registrou um Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora.

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Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes. O advogado dele acompanhou o procedimento.

O caso será apurado pela Polícia Civil.

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