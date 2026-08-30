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EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Motorista é detido por desacato após recusar bafômetro em Ivaiporã

Ocorrência foi registrada durante uma operação de bloqueio na Avenida Souza Naves, no Centro de Ivaiporã

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motorista é detido por desacato após recusar bafômetro em Ivaiporã
Autor Abordagem ocorreu na Avenida Souza Naves - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um motorista foi detido por desacato na madrugada deste domingo (30), após recusar o bafômetro durante abordagem na Avenida Souza Naves, em Ivaiporã. Segundo a PM, ele apresentava sinais de alteração.

A abordagem ocorreu por volta das 2h30, durante uma operação de bloqueio. O homem dirigia uma Fiat Strada com um passageiro.

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Conforme a ocorrência, o motorista estava com os olhos vermelhos e recusou o teste do etilômetro. Como não apresentou outro condutor habilitado, o veículo seria recolhido.

Enquanto aguardavam o guincho, os dois homens teriam desacatado os policiais com xingamentos. Por isso, receberam voz de prisão.

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Segundo a PM, o motorista reagiu durante a tentativa de algemá-lo. Ele teria dado socos e empurrões contra os policiais.

Os dois foram encaminhados à sede da 6ª Companhia Independente da PM. Após os procedimentos, foram liberados.

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Outras ocorrências

Durante a mesma operação de bloqueio na Avenida Souza Naves, a PM realizou diversas abordagens de trânsito.

Em uma delas, o motorista de uma caminhonete recusou o teste do etilômetro e apresentava olhos vermelhos. Ele foi autuado com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. O veículo foi entregue a outro condutor habilitado. Ele realizou o teste, que apontou 0,00 mg/L.

Em outra abordagem, a PM parou um Honda Civic preto. Segundo a ocorrência, o motorista não possuía CNH e apresentava sintomas de embriaguez. O teste do etilômetro apontou 0,19 mg/L. O motorista foi liberado no local, recebeu as notificações previstas e o veículo foi recolhido ao pátio do Detran.

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Bafômetro desacato embriaguez ivaipora POLICIA MILITAR transito
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