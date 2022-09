Motorista é detido depois de fugir de acidente no centro de Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem meramente ilustrativa

Um homem foi detido e encaminhado à sede da 6ª CIPM para termo circunstanciado, na noite de domingo (25), depois de se envolver em um acidente de trânsito em Ivaiporã, e fugir do local sem prestar atendimento. A batida foi por volta das 20h41 no cruzamento da Rua Emílio Ganzert com a Rua Ceará. Uma pessoa ficou ferida e foi atendida pela equipe do Siate.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) foi chamada e em contato com o solicitante, ele relatou que trafegava com seu carro – um GM Spin – pela Emílio Ganzert sentido centro/bairro quando no cruzamento com a Rua Ceará ocorreu a colisão com uma camionete.

Com o impacto a Spin bateu no muro de uma residência na Rua Ceará. Após a colisão a camionete se evadiu do local, mas o para-choque com a placa caiu próximo, sendo identificado uma Toyota Hilux prata.

continua após publicidade .

A vítima se queixava de dor no tórax, sendo então acionado o Corpo de Bombeiros para dar atendimento.

Com as informações repassadas via rádio, a camionete foi avistada passando na Av. Ladislao Gil Fernandes, próximo à sede da 6ª CIPM, e acabou sendo abordada pelos policiais militares na PR-466, em frente ao Posto Trevo.

Questionado o motorista sobre o acidente, ele alegou que só deu uma encostadinha. Sendo então realizado o teste de bafômetro que aferiu 0,23 mg/l.

continua após publicidade .

Diante da situação foi dado voz de prisão ao motorista da camionete por omissão de socorro e encaminhado a 6ª CIPM para confecção de termo circunstanciado.

A camionete foi guinchada para o pátio da 6ª CIPM e a Spin liberada no local para o pai do condutor.

Siga o TNOnline no Google News