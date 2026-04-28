Motorista é detido após subir em calçadas e dirigir bêbado em Ivaiporã
Suspeito foi abordado no Jardim Iporã após denúncias de que quase atingiu outros veículos
Um motorista foi preso na tarde de segunda-feira (27) após ser flagrado dirigindo embriagado e colocando outros condutores em risco em Ivaiporã, no Vale do Ivaí.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncias de que um VW Gol trafegava de forma perigosa nas proximidades da Avenida Maranhão, passando sobre calçadas e quase batendo em outros veículos.
Durante patrulhamento, os policiais localizaram o carro na Rua Três Marias, no Jardim Iporã. Ainda conforme a PM, o veículo seguia em zigue-zague pela via no momento da abordagem.
O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que registrou 0,80 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice considerado crime de trânsito.
Após o resultado, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) para o registro da ocorrência.
Na sequência, ele foi levado para a 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã, onde ficou à disposição das autoridades para as medidas cabíveis.
O carro foi recolhido ao pátio da PM, já que não havia pessoa habilitada para assumir a responsabilidade pelo veículo.
