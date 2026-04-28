Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Motorista é detido após subir em calçadas e dirigir bêbado em Ivaiporã

Suspeito foi abordado no Jardim Iporã após denúncias de que quase atingiu outros veículos

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 10:21:06 Editado em 28.04.2026, 10:21:03
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Autor Teste do bafômetro registrou 0,80 miligrama de álcool por litro de ar expelido - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um motorista foi preso na tarde de segunda-feira (27) após ser flagrado dirigindo embriagado e colocando outros condutores em risco em Ivaiporã, no Vale do Ivaí.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncias de que um VW Gol trafegava de forma perigosa nas proximidades da Avenida Maranhão, passando sobre calçadas e quase batendo em outros veículos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
LEIA MAIS: Polícia Militar atende ocorrência após casa ser alvo de pedradas em bairro de Ivaiporã

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o carro na Rua Três Marias, no Jardim Iporã. Ainda conforme a PM, o veículo seguia em zigue-zague pela via no momento da abordagem.

O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que registrou 0,80 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice considerado crime de trânsito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o resultado, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) para o registro da ocorrência.

Na sequência, ele foi levado para a 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã, onde ficou à disposição das autoridades para as medidas cabíveis.

O carro foi recolhido ao pátio da PM, já que não havia pessoa habilitada para assumir a responsabilidade pelo veículo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CRIME DE TRÂNSITO dirigir embriagado ivaipora POLICIA MILITAR Segurança no Trânsito testes de bafômetro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV