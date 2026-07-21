Motorista é detida por embriaguez após acidente com moto em Jandaia do Sul

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente de trânsito no final da tarde de segunda-feira (20), na região central de Jandaia do Sul. A colisão, que deixou um motociclista ferido, ocorreu no cruzamento da Rua Presidente Kennedy com a Rua Thimóteo Pagliarini.

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De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a batida lateral envolveu um utilitário Toyota RAV4, dirigido pela mulher, e uma motocicleta Honda Twister, conduzida por um rapaz de 27 anos. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos, recebeu os primeiros socorros de uma equipe da Defesa Civil no próprio local e, em seguida, foi encaminhado para atendimento médico em um hospital. A motorista do carro saiu ilesa.

Durante o registro da ocorrência, os policiais constataram que a condutora do automóvel não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao ser submetida ao teste do bafômetro, o aparelho registrou 0,83 miligramas de álcool, índice muito superior ao limite tolerado por lei, configurando crime de trânsito.

Diante do flagrante, a mulher foi informada sobre seus direitos e conduzida à delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para que as medidas cabíveis fossem tomadas. A PM também emitiu todas as multas referentes às infrações de trânsito cometidas.

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Ambos os veículos sofreram danos materiais. Como estavam com a documentação regular, sem pendências nos sistemas da polícia, eles foram liberados no local da batida. O carro e a moto foram entregues a pessoas devidamente habilitadas e autorizadas pelos envolvidos, inclusive com a realização de teste de bafômetro com resultado negativo para o motorista que ficou responsável por retirar o automóvel.



