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TRÂNSITO

Motorista é detida por embriaguez após acidente com moto em Jandaia do Sul

Condutora do carro não possuía habilitação; vítima de 27 anos ficou ferida e precisou ser hospitalizada

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 07:39:59 Editado em 21.07.2026, 07:39:52
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Motorista é detida por embriaguez após acidente com moto em Jandaia do Sul
Autor Acidente foi registrado em cruzamento de Jandaia do Sul - Foto: Jandaia Online

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente de trânsito no final da tarde de segunda-feira (20), na região central de Jandaia do Sul. A colisão, que deixou um motociclista ferido, ocorreu no cruzamento da Rua Presidente Kennedy com a Rua Thimóteo Pagliarini.

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De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a batida lateral envolveu um utilitário Toyota RAV4, dirigido pela mulher, e uma motocicleta Honda Twister, conduzida por um rapaz de 27 anos. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos, recebeu os primeiros socorros de uma equipe da Defesa Civil no próprio local e, em seguida, foi encaminhado para atendimento médico em um hospital. A motorista do carro saiu ilesa.

Durante o registro da ocorrência, os policiais constataram que a condutora do automóvel não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao ser submetida ao teste do bafômetro, o aparelho registrou 0,83 miligramas de álcool, índice muito superior ao limite tolerado por lei, configurando crime de trânsito.

Diante do flagrante, a mulher foi informada sobre seus direitos e conduzida à delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para que as medidas cabíveis fossem tomadas. A PM também emitiu todas as multas referentes às infrações de trânsito cometidas.

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Ambos os veículos sofreram danos materiais. Como estavam com a documentação regular, sem pendências nos sistemas da polícia, eles foram liberados no local da batida. O carro e a moto foram entregues a pessoas devidamente habilitadas e autorizadas pelos envolvidos, inclusive com a realização de teste de bafômetro com resultado negativo para o motorista que ficou responsável por retirar o automóvel.


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