Motorista e ajudante são sequestrados durante roubo de caminhão

Um caminhão prancha, utilizado para transporte de veículos e máquinas, foi roubado ontem em Mauá da Serra. Durante a ação, o motorista do caminhão e um passageiro, que viajavam no caminhão, foram sequestrados.

Conforme o boletim de ocorrência registrado na Policia Militar, a operação criminosa foi bastante organizada, com um grupo de homens que ocupava dois veículos leves. A polícia foi acionada por um outro operador de máquinas, que trabalhava nas margens da rodovia e viu o momento do roubo e do sequestro dos dois homens.

Conforme o relato da testemunha, ele trabalhava quando percebeu que um veículo leve, a princípio um Voyage, entrou na frente de um caminhão prancha, modelo Constelation, fazendo-o parar. Em seguida, algumas pessoas desceram do veículo e obrigaram o motorista e o passageiro do caminhão a descerem.

Conforme a testemunha, atrás do caminhão, estava um segundo veículo, que dava apoio ao Voyage. Era um Fiat Pálio branco. O motorista e o ajudante, que estavam no caminhão, foram colocados dentro do Voyage, que fez o retorno e seguiu em direção a Londrina.

Enquanto isso, um dos membros do grupo assumiu a direção do caminhão, e seguiu, escoltado pelo grupo do Palio branco, em direção a Mauá da Serra.

Informada sobre os fatos, a Polícia Militar repassou os dados a todas as equipes da região. No sistema de monitoramento, em Mauá da Serra, a polícia confirmou a passagem do caminhão pela BR 376, com a escoltado por um Fiat Pálio.

As imagens também confirmaram as características descritas do caminhão roubado pelo grupo, um Volkswagen modelo Constelation, de cor branca, equipado em plataforma de transporte de máquinas. O caminhão tem placas RNB 3G64.

A Polícia Militar e as demais guarnições da região realizavam buscas do referido veículo e das duas pessoas levadas como reféns, quando foram informadas que o motorista do caminhão teria conseguido fazer contato com a empresa proprietária do caminhão.

O homem relatou que ele e o ajudante haviam sido soltos pelos ladrões, numa estrada rural, na região da Gleba Autora. Os dois caminharam uma certa distância até encontrar um estabelecimento nas margens da rodovia, de onde conseguiram fazer contato com a empresa. A Polícia ainda não conseguiu localizar o caminhão roubado.