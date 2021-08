Motorista dirigindo em 'zigue-zague' é preso por embriaguez

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um motorista foi preso na noite de domingo (15), por embriaguez ao volante, após ser flagrado pela Polícia Militar (PM), dirigindo um Gol branco em ‘zigue-zague’ na Antônio Feijó de Goes, em Lunardelli.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrência, na abordagem o condutor e passageiro apresentavam alto estado de embriaguez alcoólica, mal conseguindo se manter de pé.

O motorista se recusou a realizar o teste do etilômetro e no momento da confecção do boletim se revoltou com a situação e começou a ameaçar a equipe.

continua após publicidade .

Foi necessário ser contido com técnica de imobilização e com o uso de algemas. O passageiro liberado no local.

Diante da situação foi dado voz de prisão ao condutor que foi conduzido a Delegacia de São João do Ivaí e o veículo apreendido ao pátio do Destacamento da Polícia Militar.