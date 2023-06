Motorista deixa carro para trás e foge, após bater no muro de casa

Boa parte do muro ficou totalmente destruído.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na madrugada desta sexta-feira (2), por volta das 1h30, a equipe RPA da Polícia Militar (PM) foi acionada para atender um acidente de trânsito na Rodovia Celso Fumio Makita, em Ivaiporã.

continua após publicidade

No local, a equipe policial encontrou um VW Gol prata danificado, e o motorista já não se encontrava no local.

- LEIA MAIS: Bandidos disparam contra van na BR-376, em Mauá da Serra

continua após publicidade

O motorista teria perdido a direção do veículo e colidido com o muro de tijolos de uma residência. Boa parte do muro ficou totalmente destruído.

Os moradores da casa com muro danificado, que não se identificaram, relataram que o motorista saiu do veículo andando, possivelmente embriagado.

Diante dos fatos, os policiais realizaram termo de recolhimento de veículo considerando que não possuía condições de transitar devido aos danos.

continua após publicidade

O carro foi guinchado e encaminhado a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) de Ivaiporã. Os moradores da casa foram orientados das medidas cabíveis ao caso.

Siga o TNOnline no Google News