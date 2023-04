Motorista deixa carro para trás e foge, após bater no muro de casa

Da Redação

Na noite de domingo (2), por volta das 20h45, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender acidente de trânsito na Av. Maranhão, em Ivaiporã, onde o solicitante relatou que o motorista estava em visível estado de embriaguez.

O acidente envolveu um Renault/Megane que bateu em um muro e atingiu a coluna da varanda.

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, o solicitante relatou aos policias, que estava em sua casa com a família quando escutou uma forte batida no muro lateral.

Ao sair viu que um carro Renault/Megane havia batido no muro e atingido uma das colunas que sustenta o telhado da varanda motivo que impossibilitou a retirada do automóvel.

De acordo com proprietário, o condutor estava embriagado e ao perceber que estavam acionando a polícia militar saiu correndo.

A vítima e populares afirmam que o veículo estaria no nome do autor e que o mesmo seria proprietário de um bar.

Diante do exposto, a vítima foi orientada quanto às medidas cabíveis posteriores.

