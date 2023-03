Motorista de ônibus da Apae estava com a CNH vencida, diz polícia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Duas alunas morreram

A Polícia Militar (PM) confirmou que o motorista, de 43 anos, que conduzia o ônibus da Apae e que se envolveu em um acidente com trem, em Jandaia do Sul, norte do Paraná, estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde o dia 23/01/2023. A batida, que aconteceu no final na manhã desta quinta-feira (9), provocou a morte de duas alunas, de 15 e 11 anos, e deixou vários feridos. O prefeito Lauro Juniro informou que o condutor foi afastado.

continua após publicidade .

O motorista chegou ser ouvido pelo delegado Carlos Diego Paravidino, que informou que o condutor pode responder por homicídio culposo na condução de veículo automotor. "Ouvimos o motorista, testemunhas e vamos ouvir vítimas. Requisitamos perícia no ônibus, informações do trem, vamos concluir o inquérito e encaminhar para o Ministério Público. Foi instaurado inquérito para apurar a prática de homicídio culposo na condução de veículo e lesão corporal culposa", detalha.

O prefeito Lauro Junior disse que a prefeitura vai abrir uma sindicância para apurar a conduta do motorista, que foi contratado através de concurso público em agosto de 2022. " Levantamos documentação do motorista e realmente vencida, tinha um prazo até final de fevereiro para renovar, ele é habilitado na categoria AD, que contempla o transporte coletivo. No começo de 2022 a prefeitura ofereceu um curso para os motoristas do transporte escolar, já pensando nessa segurança, mas como ele entrou recendente, possivelmente não passou por esses cursos. Foi aberto procedimento administrativo e ele já foi afastado e vamos tomar as medidas jurídicas cabíveis. Estamos ofertando acompanhando assistencial e psicológico. Em 19 de meio de 2022 solicitamos a empresa Rumo melhorias, mais segurança nos cruzamentos. Foi instalado um semáforo teste em uma das passagens, e ira ser colocado nas demais, mas isso ainda não aconteceu. A velocidade do trem é outra questão que também nos preocupa", disse.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: “Era obrigação ter parado”, diz pai de filha morta em batida com trem

Câmera registra acidente entre trem e ônibus da Apae em Jandaia

Uma câmera de segurança registrou o momento da batida entre um ônibus escolar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e uma composição férrea, em Jandaia do Sul, norte do Paraná, no início da tarde desta quinta-feira (9). O acidente causou a morte de duas meninas adolescentes e deixou pelo menos seis crianças feridas. Assista o vídeo abaixo:

As imagens mostram o ônibus atravessando a linha férrea às 11h39, momento que é atingido em cheio pelo trem. No vídeo também é possível visualizar que pelo menos três vítimas foram arremessadas para fora do ônibus. O número, contudo, pode ser maior, já que as imagens das câmeras captaram apenas um ângulo do acidente. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: "Elas eram o centro da família", diz tio de primas mortas em Jandaia



POLÍCIA OUVE MOTORISTA

O motorista do ônibus da Apae foi ouvido e liberado pela Polícia Civil. De acordo com informações do delegado Carlos Paravidino Machado, o homem que tem 43 anos, relatou que não viu o trem se aproximar por causa do mato alto nas imediações da linha férrea. O condutor do ônibus também afirmou que não ouviu o sinal sonoro ao se aproximar. Leia a matéria completa.

Siga o TNOnline no Google News