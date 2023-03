Motorista de ônibus da Apae de Jandaia do Sul é ouvido e liberado

Da Redação

Acidente é investigado pela Polícia Civil

O motorista do ônibus de estudantes da Apae que se envolveu em acidente com uma composição férrea em Jandaia do Sul, norte do Paraná, foi ouvido e liberado pela Polícia Civil. A colisão causou a morte de duas meninas e deixou ao menos seis crianças feridas.

De acordo com informações do delegado Carlos Paravidino Machado, o homem que tem 43 anos, relatou que não viu o trem se aproximar por causa do mato alto nas imediações da linha férrea. O condutor do ônibus também afirmou que não ouviu o sinal sonoro ao se aproximar.

"O motorista alegou que prestou socorro às vítimas mas saiu do local com medo de ser agredido pelos familiares dos estudantes. Após receber atendimento médico, ele compareceu à delegacia e foi ouvido", informou o delegado.

O motorista foi ouvido e liberado, pois conforme o Código de Trânsito Brasileiro, houve prestação de socorro.

FAKE NEWS

Circula nas redes sociais e em grupos de Whatsapp que o motorista do ônibus envolvido no acidente seria uma mulher. Fotos e vídeos da suposta motorista estão sendo compartilhadas. A Polícia Civil tomou conhecimento destas informações e afirma que são falsas. "Tomamos conhecimento sobre essas informações, mas são falsas. O motorista é um homem", reitera o delegado.

