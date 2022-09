Motorista de Monza invade mercado de Marilândia do Sul; veja

Da Redação

fonte: Via WhatsApp

Um carro invadiu um mercado localizado na Avenida Santiago Lopes José, esquina com a Rua São Francisco, nas proximidades da rodoviária de Marilândia do Sul, na manhã deste sábado (24). O acidente causou prejuízo para o proprietário do local.

A batida envolvendo um GM Monza deixou o motorista e o ocupante com ferimentos leves. Os dois foram encaminhados para atendimento médico no Pronto-Socorro da cidade.

De acordo com informações da equipe da Polícia Militar (PM), que foi acionada e foi até o local, o motorista pode ter perdido o controle do veículo, provocando o acidente.

Veja o vídeo gravado momentos depois do acidente em Marilândia:

