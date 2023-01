Motorista de Monza é preso por dirigir embriagado em Borrazópolis

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Divulgação

O motorista de um GM/Monza preto, foi preso por dirigir embriagado na tarde de domingo (22) na Rua Boa Esperança, em Borrazópolis.

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor foi abordado após a equipe de serviço ter avistado ele dando partida com o carro ligado e trafegando em zigue-zague.

- LEIA MAIS: PM registra furtos em Lidianópolis, Faxinal e Rio Branco do Ivaí

continua após publicidade .

De acordo com a PMF, após realizar o teste do bafômetro, foi confirmado a presença de álcool no organismo do motorista, ou seja, a quantia de 1,05mg/L, configurando o crime de trânsito. Questionado, ele confessou ter bebido aproximadamente uma caixa de cerveja antes de dirigir.

Ainda segundo os policiais militares, o homem, de 35 anos, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), assim como seu veículo apresenta débitos junto ao DETRAN.

Ele foi levado para à 53ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal e o veículo até o pátio do DPM de Borrazópolis, para as notificações e providências cabíveis aos fatos.

Siga o TNOnline no Google News