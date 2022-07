Motorista de Mauá da Serra morre ao ser ejetado em acidente na PR 445

Da Redação

Veículo C3, de Mauá da Serra, ficou destruído no acidente em que motorista foi ejetado

Um motorista morreu em um acidente registrado na manhã desta sexta-feira (29), na PR 272, próximo ao entroncamento com a PR 445, entre Mauá da Serra e Faxinal, no Vale do Ivaí. O homem foi ejetado quando o veículo saiu da pista e capotou, nas proximidades do pontilhão. A vítima, que teria morrido no local, é dono de um bar em Mauá da Serra.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Faxinal, a equipe foi deslocada para atendimento do caso, envolvendo um Citroen C3, placas de Mauá da Serra. A Polícia Rodoviária também foi acionada para a ocorrência e a delegacia da Polícia Civil de Faxinal também foi mobilizada para os procedimentos.

OUTROS CAPOTAMENTOS

Mais dois capotamentos de veículos foram registrados na manhã desta sexta-feira (29), na região. Por volta das 9h30 da manhã, no km 314 da BR 376, na Serra do Cadeado, entre Mauá da Serra e Ortigueira, um veículo Gol, com placas de Londrina, sofreu um acidente. O motorista teria perdido o controle do veículo numa curva, por conta da pista molhada, bateu no muro de proteção que divide as pistas e capotou. O motorista teve apenas ferimentos leves.

O terceiro caso de capotamento de veículo registrado nesta sexta-feira (29) pela manhã foi em Cândido de Abreu, na PR 487. Um veículo, com placas de Ivaiporã, capotou e deslizou por vários metros, parando apenas a poucos metros de uma casa. O motorista do veículo, que seria um instrutor do Sesc de Ivaiporã e morador de Jardim Alegre, não se feriu no acidente.

