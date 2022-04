Da Redação

Motorista de Marilândia fica ferido durante capotamento

Um homem, de 27 anos, ficou ferido durante um capotamento registrado neste sábado (2), na PR-539, em Marilândia do Sul. O acidente ocorreu por volta das 7h20. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima foi encaminhada para o Hospital Providência, em Apucarana.

No momento do acidente, ele dirigia um Renault Captur, com placas de Marilândia do Sul. Conforme a PRE, o motorista trafegava no sentido do entroncamento da BR-376 a Rio Bom, quando ao atingir o Km 07 +900m, da PR-539, perdeu o controle do carro e capotou.

A PRE informou que o tempo estava bom quando o acidente ocorreu.